Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı

Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Avcılar Tem otoyolunda saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. 34 TF 7230 plakalı para yüklü zırhlı aracın sürücüsünün, iddiaya göre bir anda gözü karardı ve önce önünde seyreden 34 DZH 322 plakalı ticari minibüse ardından da bariyerlere çarpıp devrilerek yan yattı. Olay sonrası aracın kapısının açılmaması sebebiyle içerde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Anlamadığım bir anda çok hızlı bir şekilde oldu''

Devrilen aracın sürücüsü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri zırhlı aracın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Zırhlı aracın çarptığı ticari minibüsün sürücüsü yaşanan anları anlatarak, "Ben yolda normal bir şekilde seyrederken arkamdan vurdu. Anlamadığım bir anda çok hızlı bir şekilde oldu'' dedi.