Avcılar'da 19 bin seçmen kayıtlı okulda yoğunluk oluştu

Türkiye'nin 19 bin 351 kişiyle en fazla seçmen kaydının olduğu okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu ve çevresindeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye saat 08.00 itibariyle 28'inci dönem Milletvekili Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Avcılar'da bulunan 19 bin 351 kişiyle en fazla seçmen kaydının olduğu okullardan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'na vatandaşlar oy kullanmak için adeta akın etti. Okula giriş çıkışta yoğun güvenlik önlemi alınırken, trafikte de yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Sezer Yalçın, “Oyumuzu kullandık. Demokrasi görevimizi yerine getirdik. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

Oyunu kullanmak için okula gelen bir diğer vatandaş Cafer Çadırardıç ise “İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Oyumuzu kullandık ailecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun” diye konuştu.