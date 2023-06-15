Avcılar'da 40 yıllık imar sorunu çözüldü

Avcılar'da 40 yıldır çözüm bekleyen imar sorunu çözüme kavuştu. 120 binden fazla insan planlarına kavuştu.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin 1/1000 ölçekli İmar Planı İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Plan notlarının kabul edilmesinde yoğun çaba gösteren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli oylama sonrası emeği geçen herkese teşekkür etti.

İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yeniden gündeme geldi. Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü. Mahalle sakinleri ile birlikte düzenlenen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı'nda oy birliğiyle geçti.

1/5000'lik Nazım İmar Planın onaylanmasının ardından tekrar çalışmalara başlayan Avcılar Belediyesi ekipleri, hızlı bir şekilde 1/1000'lik Uygulamalı İmar Planlarını hazırlayarak Avcılar Belediyesi Meclisi'ne sundu. Avcılar Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen plan notları onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. İBB İmar Komisyonu tarafından değerlendirilen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda yapılan oylamada tüm partilerin katılımıyla oy birliğiyle onaylandı.

“Avcılar kazandı, Yeşilkent kazandı”

Oylama sonrası söz alan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Yeşilkent Mahallesi'nin yaklaşık 40 yıldır imar beklediğini belirterek, "Mutluyuz çünkü Avcılar kazandı, Yeşilkent kazandı. 120 bin insanımızın yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır yaşanan bir imar sorunu çözüldü. İmar planı, sadece plan demeyelim çünkü hem 1/5000'lik Nazım İmar Planı hem de 1/1000'lik uygulama imar planı bugün İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin Meclisinde oy birliğiyle geçti. Bu çok önemli ve zorlu bir süreçti. 4 yıllık hiç durmadan emek verilen bir süreçti, başarıyla olumlu bir şekilde sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Yeşilkent halkına, Avcılarlılara hayırlı olsun" dedi.