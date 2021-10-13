Avcılar'da 5 kadın asansörde mahsur kaldı

Avcılar'da bir binanın arızalanan asansöründe mahsur kalan 5 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi E-5 yan yoldaki 6 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binadan çıkmak için asansöre binen 5 kadın zemin kata gelince asansörün kapısı bozuldu. Kadınlar arızalanan asansörde mahsur kalırken, durumu fark eden bina güvenliği itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu kapıyı açarak mahsur kalan kadınları kurtardı. Kadınlar kurtarıldıktan sonra rahat bir nefes almanın mutluluğunu yaşadı.