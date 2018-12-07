Avcılar'da Afrika Festivali

Afrika'nın müziği, dansı, rengârenk kültürü Avcılar'a taşınıyor.

Önce İnsan ilkesiyle Avcılar'da insanları kaynaştırmak, dostluğu geliştirmek, ön yargıları kırmak ve farklı renklerle birlikte dünyada güzel bir gelecek oluşturmak amacıyla Avcılar Belediyesi işbirliğinde festival düzenleniyor. Avcılar Marmara Caddesi Atatürk Heykeli'nden kortej yürüşü ile başlayacak olan Festival, Afrika ülkelerinin yerel kıyafetleri ve dans gösterileriyle havuz meydanına kadar devam edecek. Yürüyüşün ardından Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 15:00'da konser başlayacak. Bir gün sürecek olan Afrika festivalinde özel olarak kurulan sahnede farklı sanatçılar birbirinden güzel parçalar seslendirecek. Çeşitli dans grupları sahne alarak becerilerini sergileyecekler. Ayrıca sahnede Afrika Kıtası'nın yerel kıyafetleri tanıtılacak. Festival'de Gençlerden oluşan bir grup dans şov yapacak. Kadın sanatçılar da Afrika müziklerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Avcılar'da her zaman Önce İnsan

Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ‘'Avcılar'da her zaman Önce İnsan diyerek faaliyetlerimizi ve organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Afrika'dan sanatçı misafirlerimiz var. Kültürlerini, danslarını ve folklorlarını bizlere tanıtacaklar. İlkelerimizle birlikte Avcılar'da din, dil ve ırk ayrımız olmaksınız herkesin kardeşçe yaşayabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.