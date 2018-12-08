Avcılar'da Afrika Festivali'yle dans sokağa taşındı

İstanbul Avcılar'da gerçekleşen Afrika Festivali ile dans sokağa taşındı. Afrikalı dansçılar ilçenin sokaklarını kendilerine özgü kıyafetleri ve danslarıyla renklendirirken çok sayıda vatandaş da onlara eşlik etti.

Farklı renkler, diller ve kültürleri bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla Avcılar'da Afrika Festivali düzenlendi. Avcılar Belediyesinin düzenlediği festivalin açılışı Marmara Caddesi Atatürk Heykeli'nden kortej yürüyüşü ile başladı. Afrika'nın müziği ve renkli dansını sokaklara taşıyan dansçılara çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Genç yaşlı birçok vatandaşın dans ettiren festivalde çok sayıda vatandaş da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Renkli yürüyüşün ardından ise Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki konserlerle vatandaşların kulaklarının pası silindi. Bir günlük festival gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinlilerle sona erdi.