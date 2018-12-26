Avcılar'da Ahmet Arslan rüzgarı

Halk müziğinin özgün ismi Ahmet Aslan, Avcılar'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde en güzel türkülerini seslendirdi. Vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Ahmet Aslan en sevilen şarkılarını Avcılarlılar için okudu. Dinleyenleri kendine hayran bırakan Ahmet Aslan, beğenilen türkü ve özgün müzik eserleriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve dinleyiciler de müziğin ritmine bol bol eşlik ettiler. Solonu hınca hınç dolduran seyirciler Başkan Toprak'ın talimatı ile sahne önüne ve merdivenlere alındı. En sevilen eserleri seslendiren Ahmet Aslan, Anadolu'nun birçok yöresinden seslendirdiği türkülerle büyük alkış topladı.

Başkan Toprak sosyal Medya'dan paylaştığı mesajda,”Değerli sanatçı Ahmet Aslan'ın konserini, hemşehrilerimin yoğun katılımıyla, Barış Manço Kültür Merkezi'mizde dinledik. Her bir ezgisinde Anadolu'yu işittiğim bu güzel konser için kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Değerli sanatçı Ahmet Aslan'ın konserini, hemşehrilerimin yoğun katılımıyla, Barış Manço Kültür Merkezi'mizde dinledik. Her bir ezgisinde Anadolu'yu işittiğim bu güzel konser için kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum'' İfadelerini kullandı.