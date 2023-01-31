Avcılar'da asansör boşluğuna düşen adam böyle kurtarıldı

Avcılar'da inşaat halindeki binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşen adam,

itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adamın ayaklarında kırık tespit edildiği öğrenilirken, kurtarılma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Bekar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, inşaat halindeki binanın ikinci katındaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çıkarıp kurtaran ekipler, sedye ile taşıyarak ambulansa bindirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişi ayaklarında kırık tespit edildiği belirtilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan o kurtarma anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.