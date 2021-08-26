Avcılar'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

Avcılar'da bulunan bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan bir atık toplama merkezinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken çevredeki vatandaş arasında ise kısa süreli panik yaşandı.