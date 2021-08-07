Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama: 4 yaralı

Avcılar'da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada yıkılan bina duvarının altında kimsenin olup olmadığı araştırılırken, park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bir ayakkabı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki binanın arasında ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Ayakkabı dükkanında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlama sonrasında işyeri alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Panik içerisinde evlerini boşaltan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında ambulansa alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Polis ve vatandaş itfaiyeye yardım için el birliğiyle enkazı kaldırdı

İhbar üzerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yola dökülen enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde araştırma yaptı. Bu sırada itfaiye ekiplerine polis ve vatandaşlar elbirliğiyle yardım ederek enkazı yoldan kaldırdı.

Bölge drone ile havadan görüntülendi

Patlama sonrasında olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokaktaki doğalgazı kesti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.