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Avcılar'da bazada bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü

Avcılar’da bir apartman dairesinde bazada bulunan kadın cesedinin sırrı ortaya çıktı.

Avcılar'da bir apartman dairesinde bazada bulunan kadın cesedinin sırrı ortaya çıktı. Çürümüş halde bulunan cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil'e (26) ait olduğu belirlenirken tahlisiz kadının kocasının ise çocuğunu alarak Ürdün'e kaçtığı ortaya çıktı.


Avcılar, Merkez Mahallesi, Tülin Sokak'ta bulunan bir apartmanın dairesinden gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri zile basarak komşularına ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiye yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Bütün daireyi kaplayan kötü kokunun yatak odasından geldiğini fark eden ekipler odaya yöneldi. Yatak odasına giren ekipler bazayı açtığında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Baza içerisinde bir kadının çürümüş cesedini gören ekipler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla baza kesildikten sonra ceset dışarı çıkarılarak olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil'e ait olduğu tespit edildi. Cesedi bulunan Aysheh Khalil ve eşinin oturdukları daireyi 9 gün önce kiraladıkları öğrenildi.


Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Aysheh Khall için ülkesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Aysheh Khall'ın annesi tarafından yapılan başvuruda, ‘' Damadım ve torunlarım buraya geldi. Ancak kızım yok. Hayatından endişe ediyorum'' dediği öğrenildi.


Aysheh Khalil'in eşi olduğu öğrenilen A.A.'nın ise iki çocuğunu alarak Ürdün'e kaçtığı ortaya çıktı.

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