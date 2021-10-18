İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avcılar'da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü.

Avcılar'da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.


Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonu çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi. Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.