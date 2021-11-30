Avcılar'da bir kadın uçan çatıdan son anda kurtuldu

Avcılar'da dün yaşanan fırtına felaketinde bir kadın çatının uçan parçalarından apartmana girerek kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca aracını park eden bir kişi çatının hemen önüne düşmesi sonucu ölümden döndü.

Dün yaşanan şiddetli lodos sırasında Tahtakale mahallesinde de birçok evde çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandı. Evine giden bir kadın ise uçan çatının parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının evine girmesi ve ardından çatının kadının geçtiği yola düşmesi görülüyor.

Öte yandan uçan çatının bir parçası da araçların üzerine düştü. Bu sırada aracını park eden bir kişi, çatının önüne düşmesi sonucu faciadan son anda kurtuldu.

"Çatı önüme düştü hiçbir yere kaçamadım"

Aracı park ederken çatının önüne düşmesi sonucu ölümden dönen Yasin Tanrıkulu ise, "Çok büyük bir felaket yaşandı. Karşı komşunun çatısı uçtu o sırada ben arabayı yanaştırıyordum. Burada da vurdu. Yaşamak lazım. Aynı deprem gibi bir anlık mesele. O anlık kaçma falan yok. O çatı benim önüme düştü. Hiçbir yere kaçamadım" dedi.

Tekstil dükkanındayken kalas parçasının işyerinin camını kırması sonucu hafif şekilde yaralanan Yusuf Akbay, "Rüzgarın etkisi ortaydaydı. 200 metre ileride bir çatının uçması sonucu kalın kalas kepengi kırarak camdan içeri giriyor. Köşede bir abimiz oturuyordu onun sırtını sıyırıyor. Ofisimizdeki masanın tam ortasına vuruyor. Onun etkisiyle büyük bir kargaşa yaşandı. 3 yaralımız oldu. Durumları iyi herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.