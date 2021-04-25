Avcılar'da bir kişi 5 katlı binadan atladı

Avcılar'da bir kişi kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şahısın atlama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Şahsı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahısın bulunduğu yerin altına branda açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, tüm çabalara rağmen ikana olmayan şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak aşağıya atladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısın atlama anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.