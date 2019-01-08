Avcılar'da bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm alanı kaplarken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay, Avcılar Tahtakele Mahallesinde geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde işçilerin yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.