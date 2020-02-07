İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun şeridinde iyileştirme çalışmaları yapıldı

Avcılar’da gündüz saatlerde çatlakların oluştuğu E-5 karayolunun yan şeridinde gece saatlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Avcılar'da gündüz saatlerde çatlakların oluştuğu E-5 karayolunun yan şeridinde gece saatlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda çatlaklara asfalt ve beton yaması gerçekleştirildi.


Avcılar'da E-5 karayolu yan yolda gündüz saatlerinde çatlaklar meydana gelmişti. Bu nedenle yolun Ankara istikameti çatlak ve kayma sebebiyle tek şerit olarak trafiğe kapatılmıştı. Olay, Cihangir Mahallesi Saadetdere Mevkiinde meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edilmişti. Ayrıca yan yolda bulunan istinat duvarında da eğilme görülmüştü.


Gece saatlerinde yolda iyileştirme çalışmaları yapıldı


Çatlakların giderilmesi için belediye ekipleri de gece saatlerinde çatlakların olduğu yerlere asfalt ve beton yaması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.