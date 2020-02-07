Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun şeridinde iyileştirme çalışmaları yapıldı

Avcılar'da gündüz saatlerde çatlakların oluştuğu E-5 karayolunun yan şeridinde gece saatlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda çatlaklara asfalt ve beton yaması gerçekleştirildi.

Avcılar'da E-5 karayolu yan yolda gündüz saatlerinde çatlaklar meydana gelmişti. Bu nedenle yolun Ankara istikameti çatlak ve kayma sebebiyle tek şerit olarak trafiğe kapatılmıştı. Olay, Cihangir Mahallesi Saadetdere Mevkiinde meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edilmişti. Ayrıca yan yolda bulunan istinat duvarında da eğilme görülmüştü.

Gece saatlerinde yolda iyileştirme çalışmaları yapıldı

Çatlakların giderilmesi için belediye ekipleri de gece saatlerinde çatlakların olduğu yerlere asfalt ve beton yaması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.