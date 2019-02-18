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Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü

Avcılar’da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldüAvcılar’da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü.

Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü


Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü. Sabah 6:30 saatlerinde Avcılar Ambarlı mahallesi semtinde yangın çıktı. Apartmanın en üst katında çıkan yangında, evde 19-23 yaşlarında iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. İki kardeş, yangından hafif sıyrıklar atlatarak kurtuldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, kardeşler yangında mahsur kalan köpeklerini kurtarmak istediler. Ancak köpek, kardeşlerin, apartman sakinleri ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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