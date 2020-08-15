Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Denizde hareketsiz olduğu görülen cesedi bir vatandaş yüzerek kıyıya kadar getirdi.

Olay saat 10.30 sıralarında Avcılar sahilde yaşandı. Avcılar sahilde bulunan vatandaşlar deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz ve yüz üstü halde durduğunu fark ettiler. Daha sonra denize atlayan vatandaşlardan biri yüzerek yanına gittiği cesedi kıyıya kadar getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de bulunan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen şahsın kıyafetlerinin giyinik olduğu ama üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Cesedi kıyıya getiren Mehmet Doğan Ergün, “Kayalıklarda oturuyordum 30-40 metre açıklarda birisini gördüm. Üstü koyu renkliydi. Dalgıç falan sandım önce emin olamadım takip ettim biraz. Baktım sadece kafası inip çıkıyordu. İki tane arkadaşa söyledim onlarda buradaki görevli arkadaşlara haber verdiler. Buradaki arkadaşlar benden bakmamı rica ettiler. Ben yüzerek gittim ceset olduğunu görünce kıyıya getirdim. Sonra polis arkadaşlara haber verdiler. Sanırım 35 yaşlarında bir erkekti. Üzerine kıyafetleri vardı. Sadece ayakkabısı yoktu. Ya sarhoştu düştü ya da biri attı öyle tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.