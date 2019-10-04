İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.

8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerinin başka okullara sevk edilmesinin ardından, Avcılar'da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.


Silivri açıklarında 26 Eylül günü 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrasında kent genelinde 29 okul, hasarlı olduğu gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmıştı. Dün de Avcılar'da hasarlı olduğu ileri sürülen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda hasar tespiti için eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen okulun 17 Ağustos 1999 depreminde de hasar gördüğü ve daha sonra güçlendirme çalışması yapıldığı ileri sürüldü.


Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.