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Avcılar'da depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme

Silivri açıklarında meydana gelen 5.

8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin karot sonuçlarının valiliğe gönderildiği öğrenildi. Cami, alınacak karar ile akıbetini bekliyor.


Geçtiğimiz 26 Eylül'de 8'lik korkutan depremde Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Deprem sonrası minaresi yıkılan caminin geri kalan parçaları da ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü. Aradan geçen zamanda karot örnekleri alınan caminin sonuçlarının belli olduğu öğrenildi. Camiyle ilgili karot örneklerinin müftülük aracılığıyla İstanbul Valiliğine ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Cami ibadete halen kapalı tutulurken, yanından her gün geçen binlerce insan metrobüsü ve otobüsü kullanıyor. E-5 kenarında yıllardır bulunan cami sonuçların açıklanması ile birlikte akıbetini bekliyor.


Öte yandan caminin son hali drone ile havadan da görüntülendi.

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