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Avcılar'da depremde zarar gören caminin yıkım işlemleri tamamlandı

Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.

8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin yıkım işlemi tamamlandı. Yaklaşık 40 yıllık caminin son hali havadan görüntülendi.


26 Eylül 2019'da Silivri Marmara Denizi açıklarında 5.8 şiddetindeki deprem sonrası bir minaresi yıkılan diğer minaresi ise kesilerek alınan caminin yıkımına karar verilmişti. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan yıkım işlemleri bugün tamamlandı. Bir süredir ibadete kapalı ve minaresiz kalan camiden geriye moloz yığınları kaldı. 40 yıllık caminin enkazı ise havadan görüntülendi.

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