Avcılar'da dün tahliye edilen bina ve çevresi havadan görüntülendi

Avcılar'da dün zemin katındaki dairede duvar çökmesi nedeniyle yıkılma riski bulunduğu belirlenen 34 yıllık bina boşaltıldı. Boşaltılan bina ve çevresindeki diğer binalar havadan drone ile görüntülendi.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde dün akşamüstü 34 yıllık 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana gelen duvar çökmesi nedeniyle binada yıkılma riski olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkılma riski bulunan binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmının belediye tarafından otele yerleştirildiği öğrenildi. Riskli bina ve çevresindeki diğer evler ise bugün drone ile havadan görüntülendi. Denize yakın olan binanın etrafındaki diğer binalardaki sıva çatlakları ise dikkat çekti.