Avcılar'da düz yolda bahçe duvarına çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Avcılar'da düz yolda hızlı gittiği söylenilen bir araç önce bahçe duvarına çarptı ardından takla attı. Aracı kullanan kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZB 8614 plakalı kadın sürücünün kullandığı araç cadde üzerinde hızla seyrediyordu. Sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetti. Araç önce bahçe duvarına çarptı ardından takla attı. Araç sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kadın sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaza anına tanık olan Mehmet Yıldırım isimli vatandaş yaşananları anlatarak, “Hiçbir şey anlamadım. Çok süratli geldi kaza yaşandı. Ne fren sesi duydum ne başka bir şey. Ambulansa kaldırıldı. Konuşuyordu sürücü bilinci açıktı” dedi.