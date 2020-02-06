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Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar

Avcılar’da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü.

Avcılar'da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü. Yolun kapanıp kapanmayacağı konusunda ekiplerin bilgi beklediği öğrenildi.


E-5 yanyol Cihangir Mahallesi mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerin, yolun kapatılıp kapatılmayacağına karar vereceği öğrenildi.


Yanyolda meydana gelen çatlaklar drone ile havadan da görüntülendi.

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