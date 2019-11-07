Avcılar'da erkek doktor, tartıştığı kadın doktoru silahla vurarak yaraladı

Avcılar'da erkek bir doktor, beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren doktor ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır beraber yaşadıkları öğrenilen Celal T. İsimli doktor, yanında çalışan yabancı uyruklu olan A.K. ismindeki kadın doktor ile tartışmaya başladı. Aynı zamanda 3 yaşında da bir çocuğun olduğu öğrenildi.

Tartışma kısa üzerinde fiziksel tartışmaya dönüştü. Celal T. İsmindeki doktor yanında bulundurduğu silahı ile kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği kadın yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını alarak hastaneye kaldırdı.

Vücudunun farklı yerlerinden kurşun alan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirilen Celal T. İsimli şahıs ise daha sonra devriye atan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan doktor, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.