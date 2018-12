Avcılar'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Handan Toprak Benli'nin öncülüğünde esnaf buluşmaları devam ediyor. İlçe esnafı bu buluşmalarda istek ve taleplerini iletme fırsatı buluyor.

Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen Esnaf Buluşmasının Aralık Ayı Toplantısı dün Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.

Avcılar'ı Avcılar halkı ile birlikte yönetiyoruz.

Önce İnsan sloganıyla yola çıkan Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ; “Avcılar'ı Avcılar halkı ile birlikte yönetiyoruz. Geleneksel esnaf buluşmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olarak istek ve taleplerini alma gayretindeyiz. Esnaf buluşmalar hem ekonomimiz için hem de birlikteliğimiz için çok önemlidir. Düzenlediğimiz programımız her ayın ilk Pazartesi günü gerçekleşiyor. Her hafta bir meslek grubumuzla bir araya geliyoruz. Bu programımızda da görüyoruz ki yoğun bir katılım sağlandı. Bu nedenle katılan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Burada esnaflarımızdan aldığımız istek ve talepleri ilgili birimlerimiz yerine getirerek, çözüme kavuşturmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.