Avcılar'da et işleme tesisinde korkutan yangın

Avcılar'da et işleme tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Cihangir Mahallesi'nde bir et işleme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisteki elektrik saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı bir anda dumanlar kapladı. Dumanları gören çalışanlar kendilerini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar büyük panik ve korku yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın ile ilgili konuşan vatandaş Kadir Gedik, “Patlamaları duyduk ve dışarı çıktık zaten. Anında sirenler çaldı ve dışarı çıktık” dedi. Bir başka vatandaş Ramazan Üstündağ ise, “Elektrik panosunun yandığını söylediler. Can havli ile herkes dışarı çıktı. İtfaiye geldi ve müdahale etti. Şu an ciddi bir şey yok, biz de bekliyoruz” şeklinde konuştu.