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Avcılar'da etil alkol operasyonu; 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenledi.

Yaklaşık 6 ton kaçak etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte alkol üreten şebekeye operasyon düzenledi. Ekipler, Avcılar'da kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan depoya baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 6 ton kaçak içki ele geçirildi.



Satışa hazır halde yakalandı


Operasyon esnasında yakalanan etil alkollerin plastik bidonlar içerisine doldurulduğu ve kozmetik ürünleri etiketli koliler içerisinde hazırlandıkları görüldü. Öte yandan Türkiye genelinde yaşanan ölümlere neden etil alkolün burada üretildiği ve buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.


Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.


Güvenlik yetkilileri, kaçak alkol ticareti ile ilgili kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini duyurdu.

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