Avcılar'da evini su basan vatandaştan İSKİ'ye tepki

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yağışın da etkisiyle evini su basan vatandaş İSKİ'ye tepki gösterdi. Evdeki eşyaları kullanılamaz hale gelen kişi, yardım için İSKİ'yi aradığını iddia ederek, "‘Bekleyeceksiniz, sıradasınız' diyorlar. Her şey güzel olacak diye yola çıktılar, ama hiçbir şey güzel olmadı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, yer altı borularından tahliye olmadığı için biriken sular mazgallardan çıkıp sokağa taştı. Dışarı çıkan sular sokakta bulunan bir evin içine doldu. Ev sakinleri, içeri dolan su nedeniyle evi boşalttı. Evdeki bazı eşyalar su üstünde yüzerken, evin içinde hasar oluştu.

"İSKİ'yi aradım, evimi su basmış yardım istiyorum, ‘Bekleyeceksiniz, sıradasınız' diyor'"

Evi sular içinde kalan Önder Tunç, “Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yıllardır İSKİ'nin hatası yüzünden bu sıkıntıyı çekiyoruz. İSKİ yetkilileri bize dedi ki, ‘Biz bu sorunu çözeceğiz'. Fakat yıllardır çözülmedi. Derenin bağlantılarını mazgala verdiler. Önünü açmadıkları için atık su giderleri doluyor. Ve bu da taşıp evlerimize giriyor. Biz yıllardır bundan mağduruz. İSKİ'yi aradım, evimi su basmış yardım istiyorum, ‘Bekleyeceksiniz, sıradasınız' diyor. Her şey güzel olacak diye yola çıktılar, ama hiçbir şey güzel olmadı” dedi.