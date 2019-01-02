İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da firari FETÖ zanlısının aracına el konuldu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan’a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçtığı belirlenen bir zanlının aracına polis tarafından el konuldu. Aracı kullanan firari şahsın yeğeni olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


E-5 karayolu Avcılar mevkiinde A bölge trafik ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan sorgulama da aracın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan bir zanlının aracı olduğu ve aranması olduğu belirlendi. Trafik ekipleri durumu ilçe Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler aracı kullanan kişinin firari zanlının yeğeni olduğunu belirledi. Aracı kullanan şahıs gözaltına alınırken araç incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.