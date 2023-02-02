Avcılar'da freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

Avcılar'da, freni boşalan damperli bir kamyon, rampadan indiği esnada park halindeki kamyonet ve otomobile çarptı. 2 genç kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rampadan indiği sırada freni boşalan damperli kamyon, park halindeki 34 KB 4894 plakalı otomobil ve kereste yüklenen 19 ED 265 plakalı kamyonete çarptı. Kereste yüklenen kamyonet üzerinden bir kişi yere doğru atlarken, kerestelerin üstünde bulunan Muhammed Fetani isimli genç ise çatıya atladı. İki genç kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada kimse yaralanmazken kamyonet ile otomobilde maddi hasar meydana geldi. Anlaşan taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, araçlar çekici yardımıyla çekildi.

“Kamyonun freni boşaldı”

Kaza ile ilgili konuşan iş yeri sahiplerinden Murat Dokuz, “Kaza sabah saatlerinde oldu. Kamyonun freni boşaldı, o sırada mal yükleyen iki elemanımız kamyonun geldiğini görünce kendilerini atmak zorunda kaldı. Yaralanan olmadı, komşumuzun kamyonuydu, zararımızı karşılayacağını söyledi” diye konuştu.

“Korkudan kerestelerin üzerinden çatıya atladım”

O sırada kereste yükleyen ve kamyonun geldiğini fark ettikten sonra çatıya atlayan Muhammed Fetani, "Tırın geldiğini gördüm korktum, öbür tarafa atladım. Korkudan kerestelerin üzerinden çatıya atladım. Yaralanmadım” dedi.

Yaşanan kaza ve panik anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.