Avcılar'da Gelecek Partisinden AK Parti'ye katılanlar için rozet takma töreni yapıldı

Gelecek Partisi Avcılar ilçe başkanlığından istifa eden Ahmet Şahin ve beraberinde ilçe yönetiminde olan isimlerle AK Parti'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan eski ilçe başkanı Abdullah Şahin, “İçeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve çizilen yolu gördüğüm için bu vebalin bir parçası olmamak için istifa ettim” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bunun devamı gelecektir” dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi yapılan törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatında yapılan törene İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükçoğlu ve Gelecek Partisinden istifa eden ilçe başkanı Abdullah Şahin ile partililer katıldı.

Düzenlenen törende daha önce yayınladığı mektupla 2.5 yıldır görev yaptığı partinin ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyuran Abdullah Şahin, “Avcılar'da bu kıvılcımını hep birlikte yakacak ve bu ateşin büyümesini sağlayacağız. Vatan, millet. Bunlar bizim için en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi her şey teferruattır. Bütün koltukları, bütün makamları elimizin tersiyle bir kenara bırakır ve gereğini ise bunu yaparız. Bu hizmet yolculuğunda kişisel tüm menfaatleri bir kenara koyarak milletin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak, yola çıkmış vatansever kişiler olarak bir ve beraberiz. Vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için görev verilen her yerde elimizden geleni değil hep daha fazlasını yapmak üzere bir nefer olarak bu davanın hizmetkarlarıyız” dedi.

İçerden ve dışardan ülke üzerinde oynanan oyunların vebalinin altında kalmamak için ayrıldığını belirten Şahin, “Bu aziz vatanı konuşmayı birilerinin bölmesine ve yıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İçeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve çizilen yolu gördüğüm için bu vebalin bir parçası olmamak için gerekçelerim sıralayan maddeleri tüm kamuoyuyla paylaştım. Muhalefet tarafından milli değerlerimiz hedef gösterilerek yapılan açıklamalar karşısında yüreğinde vatan, bayrak ve millet sevgisi taşıyan, partiye gönül verip, partide görev alan veya gönül vermiş pek çok arkadaşımın rahatsızlıklarını biliyor, yapmış olduğum bu kıvılcım ateşinin yükseleceğini umut ediyorum. Bu yolda ilerlerken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağım” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Kimliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyan vatanı vatan yapan temel ilkelerin üzerinde bir siyaset yaparız. Ama o temel ilkelere dair tartışmayı, o temel ilkelere sarsılmasına dair en ufak bir efendim girişime müsaade etmemeyi başarmamız lazım. Yani şimdi biz muhafazakara ve dinlere karşı değiliz. Biz DEAŞ'e karşıyız. Teröre karşıyız. Biz sosyal demokratlara karşı değiliz. Efendim A, B, C'de şeyine karşı değiliz. Biz DHKP-C'ye karşıyız. Terörist olduğu için karşıyız. Teröre bulaştığı için karşıyız. Bizim Kürt kardeşlerimizele bir sorun yok. AK Parti'nin de temel unsurudur, kurucusudur. AK Parti'den bir Kürt partisidir diyorum. Ama biz PKK'ya karşıyız. Adını söyleyemiyorum, alfabede harf bırakmadılar. YPG, HG bilmem ne, bir sürü ad veriyorlar, hepsine karşıyız. Kim elini silah alıyorsa, kim masumu öldürüyorsa, kim bu topraklar üzerinde hesap yapıyorsa hepsi karşısında A, B, C'ye de ayırt etmeden bizi karşısında bulacak. Ömrümüzü buna feda etmeye de hazırız, her şeye hazırız. Ama bu kardeşliği hep beraber de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Katılımlar devam edecek”

AK Partiye katılımların devam edeceğini anlatan Kabaktepe, “Hiç kimse bu memlekette Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Arap'ı da birbirine düşman edemeyecek. Hep beraber kardeş olduğumuzu, hep birlikte olduğumuzu, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. AK Partimiz, kıymetli kardeşlerim, bir bölgenin bir sitenin efendim kıyının, köşenin, ortanın değil. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye bölgesel ve küresel güç anlamında geldiği bu noktadan geriye gitmeyecek, onların bu gelişleri bize daha da çok moral verecek, güç katacak” diye anlattı.