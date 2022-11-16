Avcılar'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Avcılar'da, marangoz ve geri dönüşüm deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Okul Caddesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangoz dükkanında çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alana sıçradı. Yangından çıkan dumanlar uzaktan görüldü. Olay yerine Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Uğur Bayageldi, “Yandaki iş yerinin sahibiyim, içerdekiler herhalde bir şey yakarken yangın çıkmış. Yan tarafı geri dönüşüm, bu taraf marangozdu. İtfaiyeye tam zamanında gelip müdahale etti, yaralı yok” dedi.