Avcılar'da gölde çürümüş ceset bulundu

Avcılar'da, göl kenarında ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarında amfibik araçla sivrisineklere yönelik ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş bir ceset buldu. Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürüyen cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.