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Avcılar'da görme ve işitme engelliler için sinema gösterimi

Avcılar Belediyesi görme ve işitme engeli olan vatandaşlar için Barış Manço Kültür Merkezi’nde sinema gösterimi gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi görme ve işitme engeli olan vatandaşlar için Barış Manço Kültür Merkezi'nde sinema gösterimi gerçekleştirdi.


Engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile birlikte ‘Dedemin İnsanları' filmini izledi. Bir buçuk saat süren film, izleyenler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Misafirler, Başkan Toprak'a hizmet için teşekkür etti. "Biz engelliler, sinemalarda işaret dilli ve alt yazılı filmler olmadığı için maalesef filmleri pek anlayamıyoruz. Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ederim. Belediye, her zaman yanımızda bizlerle birlikte. Çok memnunuz" dedi.


Başkan Toprak: "İşitme ve görme engelli vatandaşlarımızla birlikte ‘Dedemin İnsanları' filmini engelsiz bir şekilde izledik. Kültür ve sanatın tüm dezavantajlı vatandaşlarımız için de ulaşılabilir olduğu bir kent için çalışıyoruz. Engellerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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