Avcılar'da Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi açılıyor

Turan Hançerli, yapımında son aşamaya gelinen Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Avcılar'da yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak ve keyifli zaman geçirmesini sağlayacak Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi çalışmalarında artık sona gelindi. Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde yer alan merkezin, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet vermesi planlanıyor. Merkez aynı zamanda engelli dernekleri için sivil toplum birimi olarak da hizmet verecek.

Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hançerli; Engelli Kompleksi'nin içerisinde eğitim sınıfları, sivil toplum birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı sahne, büyük bir sergi alanı, bina çevresinde yaklaşık 4 dönümlük peyzaj alanın içerisinde çocuk parkı, hobi bahçesi, spor ve etkinlik alanlarından oluştuğunu belirtti.

Engelli ailelerinin hem eğitim alacağı hem de sosyal hayata katılabilmeleri için büyük önem taşıyan gündüz bakım evinin içerisinde, engelli derneklerinin de ücretsiz bir şekilde kendi çalışmalarına devam edecekleri bir alanın yer aldığını açıkladı.

Hilmi Nakipoğlu ve ailesinin Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi yapımında büyük desteği olduğunu vurgulayan Başkan Hançerli, “Merkezimizin ismi, belediye meclisi kararı ile belirlendi. Katkılarından dolayı Hilmi Nakipoğlu başta olmak üzere Nakipoğlu ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Engelli kardeşlerimin eşit ve adil bir yaşama kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız”

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nin korona virüs salgını dolayısıyla haziran ortasına doğru hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Hançerli “Engelli kardeşlerimin eşit ve adil bir yaşama kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile engelli kardeşlerimi ve ailelerini, 10-16 Mayıs engeliler haftasının eşit, adil bir yaşama, gelir adaletinin olduğu bir Türkiye ve dünyanın inşasına vesile olması dileklerimle sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.