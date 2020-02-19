Avcılar'da hasarlı binaların yıkımına imza engeli

Silivri'de meydana gelen depremin ardından zarar gören binaların yıkım işlemi için harekete geçen Avcılar Belediyesi imza engeli ile karşılaştı. Yıkım için binalarda bulunan tüm daire sahiplerine ulaşamayan yetkililer hayatını kaybeden bir vatandaşın miras davası yüzünden, hasarlı binayı yıkamıyor. İmza yüzünden yıkılmayan bina ise havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da hasar gören binaların yıkımına başlandı. Ancak Avcılar'da ki yıkılması gereken bazı binalarda belediye imza engeliyle karşılaşıyor. Bazen tapu sahibine ulaşılamıyor bazen de tapu sahibinin vefat etmesinden dolayı miras davalarının uzun sürmesinden kaynaklı gecikmeler yaşanıyor. Binalarda yaşayan tüm daire sahiplerinden imza alamayan yetkililer, yıkım için karar çıkartamadıklarından dolayı zor durumdalar. Yıkılmayan ve zarar görmüş yapılar çevredeki binaları ve vatandaşları da tehdit ediyor. Bu durum hakkında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar'da yaklaşık bin 500 binanın yıkılması gerektiğini ancak karşılaşılan bu zorluklar yüzünden şu anda 150 binanın yıkım işleminin gerçekleştiğini söyledi. Mevzuatta bazı kolaylıklar sağlanarak tehlike arz eden binaların yıkım işlemine kolaylıkla gidileceğini belirtti.

“Depremde zarar gören binaların yıkımında zorluklar yaşıyoruz”

Deprem riskinin yüksek olduğu Avcılar'da kentsel dönüşüm işlemleri devam ederken, bazı sorunlarla karşılaşıldığını belirten Başkan Hançerli, mülk sahibine ulaşılamayan daireler yüzünden riskli binaların yıkılamadığını aktardı. Avcılar Belediyesi önünde bulunan riskli binanın bir kişi yüzünden yıkılamadığını söyleyen Hançerli, “Mülk sahibini vefat ettiği için miras davası açılmış bundan dolayı söz hakkının kimde olduğu belirlenmediği için bina yıkım imzası eksik kalıyor. Bunun gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bu şekilde tehlike arz eden binaları yıkmak için bazı süreçlerin geçmesi ve prosedürlerin tamamlaması lazım. Bazen imza vermeyen vatandaşlar olduğu gibi bazen de ulaşılamayan tapu sahipleri olabiliyor. Bunlar bizim için büyük zorluk oluşturuyor. Depremde zarar gören binaların yıkımında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Avcılarda yaklaşık bin 500 adet binanın yıkılması kararlaştırılmıştı. Ancak şu an 150 tanesinin yıkım işlemini gerçekleştirebildik. Mevzuatta bir değişiklik yapılır ve bu tehlikeli binaların yıkımı konusunda bize yardımcı olunursa bu sorunların üstesinden daha çabuk gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu mesele bina, deprem meselesi değil ölüm kalım meselesi” diye konuştu.