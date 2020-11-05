Avcılar'da “Hayat Kurtarma Hareketi”

Turan Hançerli, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından riskli binaların karnesini çıkarma çalışmaları başlatmıştı. Bugün son verilere göre, incelenen bin 454 binanın 137'si kentsel dönüşüme girdi.

Son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin ardından gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Avcılar'da son 17 ayda yüzlerce bina güvenli hale getirildi. 1999 yılı öncesi yapılan eski yapı stokunun fazla olması sebebi ile çalışmalarının merkezine kentsel yenilenme çalışmalarını alan Turan Hançerli, 17 ayda 3 bin 831 bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdiğini ve yaklaşık 13 bin kişinin hayatını kurtardıklarını belirtti. “Hayat Kurtarma Hareketi” adı verilen kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bugüne kadar Avcılar'da toplam bin 82 bina kentsel dönüşüme girerken 865 binanın yıkımı gerçekleşti. Şimdiye kadar 13 bin kişinin hayatını kurtaran çalışmalarda 40 bin bağımsız bölümün de dönüşüme girmesi hedefleniyor.

“Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5 bin 622 can kurtardık”

Silivri açıklarında 5,8 büyüklünde gerçekleşen depremin ardından bin 454 bina, gelen ihbarlar sonrasında Avcılar Belediyesinin uzman ekiplerince kontrol edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Turan Hançerli, “Sadece gelen ihbarları inceleyerek bir yılda 5 bin 622 can kurtardık. İhbar edilen binaların tamamı yerinde kontrol edildi. Her binanın tek tek karnesi çıkarıldı. İncelenen binaların bin 454 tanesine bakanlığın tarif ettiği kuruluşlardan test ettirmelerine yönelik tebligat gönderildi. Son verilere göre ihbar edilen binaların yüzde 10'u kentsel dönüşüme girmiş oldu. Bu çok iyi bir oran. Bu binaların kentsel dönüşüme girme sürecini müdürlüğümüz özenle takip ediyor. Biz göreve gelip ‘hayat kurtarma' hareketini başlattıktan sonra ise yani sadece 17 ayda 3 bin 831 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi. 7 yılda kentsel dönüşüme giren bina sayısı ile 17 ayda kentsel dönüşüme giren bina sayısı gördüğünüz gibi eşit. Bu ivmeyi aynı kararlık ve özenle arttırmaya devam edeceğiz” dedi.