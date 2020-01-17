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Avcılar'da husumetli olduğu adamı vuran şüpheli, rezidansta gözaltına alındı

Avcılar’da bir iş yerine alacağı olduğu iddiasıyla gelen şüpheli, iş yeri sahibini ayağından vurduktan sonra kaçtığı rezidansta polis tarafından gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerine alacağı olduğu iddiasıyla gelen şüpheli, iş yeri sahibini ayağından vurduktan sonra kaçtığı rezidansta polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Firüzköy Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ile Muharrem Y. arasında alacak verecek meselesinden gerginlik vardı. M.A., Muharrem Y.'nin Firüzköy Bulvarı'ndaki iş yerine silahla geldi. M.A. Muharrem Y.'yi ayağından vurduktan sonra iş yerinde birkaç el sağa sola ateş ederek kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede incelemeler gerçekleştirdi. Bir süre sonra şüphelinin yakında bulunan bir rezidansa gittiği öğrenildi. Yaralı Muharrem Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler M.A.'yı kaçtığı rezidansta gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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