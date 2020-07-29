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Avcılar'da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da cami ve cemevlerinde iç ve dış dezenfeksiyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Avcılar'da cami ve cemevlerinde iç ve dış dezenfeksiyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.


Avcılar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki cami ve cemevlerinin tamamında vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri için temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cami ve cemevlerinde cam, kapı, pano ve ayakkabılıkların temizliği, halıların süpürülmesi ile bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.


Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bayram öncesi Avcılar genelinde yapılan çalışmalar ile bayram hazırlıklarını tamamlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçemiz genelindeki ibadethanelerin iç ve dış dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Avcılarlı komşularıma sağlıklı bir bayram diliyorum” dedi.

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