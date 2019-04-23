Avcılar'da iki grup arasında "telefon alışverişi" kavgası

Avcılar'da iki grup arasında "telefon alışverişi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis ekipleri ayırdı. Olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında telefon alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Taraflardan biri diğer tarafın arabasının camlarını kırdı. Bu sırada olaya karışanlardan birisi kafasından yaralandı. Bir süre sonra iki tarafın da yakınları kavgaya katıldı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırdı. 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga sonrası tarafların karşılıklı küfürleşmesi devam etti. Polis ekipleri tarafları sakinleştirerek gerekli işlemlere başladı.