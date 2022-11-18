Avcılar'da inşaat duvarı ile birlikte yol çöktü

Avcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıktırılan bir binanın temel duvarının çökmesiyle yolun bir bölümünde de çökme meydana geldi. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm çerçevesindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıktırılan binanın yeni temeli kazıldı. Betonla yapılan inşaatın temel duvarlarında gece saatlerinde kısmen çökme meydana geldi. Aynı yerde sabah saat 07.30 sıralarında ikinci çökmeyle beraber yolun da bir kısmı çöktü. Yoğun olarak kullanılan yolda çökmenin meydana geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ise çökme nedeniyle kalan vatandaşın olup olmadığını kontrol etti.

Kimsenin yaralanmadığı çökme ile ilgili çalışmalara sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.