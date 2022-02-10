İhlas Haber Ajansı

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Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

Avcılar’da tekstil üretimi yapan iş yerinde elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Avcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerinde elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe yol açtı.


Yangın, Firüzköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Tekstil malzemeleri üreten bir iş yerinin elektrik panosu yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar ve çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın söndürüldü.

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