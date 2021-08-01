Avcılar'da itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da bir itfaiye aracı E-5 Ambarlı Kavşağı'ndan dönerken devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Avcılar E-5 Ambarlı Kavşağı'nda yaşandı. Avcılar İtfaiyesi'ne ait 34 VZ 2973 plakalı 13 tonluk su tankı göreve giderken kavşağa girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen itfaiye aracında bulunan 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 itfaiye erine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen itfaiye aracı olay yerine gelen kurtarıcı aracıyla yoldan kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Ardından yağ dökülen yol ise kumlandı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.