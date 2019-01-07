Avcılar'da kadına yönelik şiddete hayır eğitimi

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programında bu hafta konu kadına karşı şiddet ve mücadele yöntemleri işlemdi.

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi'nde; kadınlar için sosyal ve toplumsal hayatta dair eğitimler devam ediyor. Kadınlara bu hafta kadına karşı ve aile içi şiddet konuları eğitimleri verildi.

Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimde, günlük hayatımızda ve yaşam alanlarımızda karşılaştığımız, problemlerden kaynaklanan hak mağduriyetlerinin önüne geçmek ve kadının insan hakları konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yapılıyor. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneğinin (KİH-YÇ) projesi olan, kadınların özel ve kamusal alanlarda haklarını kullanabilmesi, hak ihlallerini önleyebilmesi ve toplumsal hukuki değişime yönelik örgütlenmeler kurabilmesini sağlamak gibi hedefleri amaç edinen ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) Avcılar Belediyesinin ev sahipliğinde devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştirerek, kadını mevcut edilgen durumdan etken pozisyona geçmesi için çalışmalar yürütüyor.