Avcılar'da kafe içinde silahlı yaralama

Avcılar'da bir kafe içinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi pompalı silahla vurularak yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalama için çalışma başlattı.

Olay, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafe içerisinde iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan birisi Selçuk Y. isimli adamı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Selçuk Y. hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyu gerçekleştirdiği söylenilen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.