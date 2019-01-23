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Avcılar'da kamyon devrildi, meşrubatlar yola saçıldı

Avcılar Petrol Ofisi Caddesi’nde meşrubat yüklü kamyon devrildi.

Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki meşrubatlar yola saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin kamyonu yoldan kaldırma çalışması devam ediyor.


Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü 34 DN 5715 plakalı kamyon devrildi. Sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen kamyondaki meşrubatlar ise yola saçıldı. Olayın yaşandığı caddede trafik durma noktasına geldi. Kamyonun sürücüsü yara almazken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Devrilen kamyonun caddeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



“Bir anda kendimizi yerde bulduk”


Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Akgül, “Normal seyrediyordum, kaygan zeminden dolayı bir anda kendimizi yerde bulduk” dedi.

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