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Avcılar'da karantinadaki ailelere günde iki öğün yemek hizmeti

Avcılar’da korona virüse yakalanarak evde karantinada olan vatandaşlara Avcılar Belediyesi tarafından günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor.

Avcılar'da korona virüse yakalanarak evde karantinada olan vatandaşlara Avcılar Belediyesi tarafından günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Yemekler ekipler tarafından bizzat evlere kadar götürülüyor.


Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı aşevinde her gün ihtiyaç sahibi ailelere ve korona virüs teşhisi konulup karantinada bulunan yüzlerce kişiye öğlen ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Hijyen şartlarında aşevinde hazırlanıp paketlenen yemekler, koruyucu kıyafetli görevliler tarafından karantinadaki hastaların evlerine götürülüyor.


Aşevi sorumlusu Asiye Gönülcan, 580 vatandaşa yemek götürdüklerini ifade ederek, "Bu süreçte yemek yapamıyorlar, zor oluyor. Ağır atlatanlar var. Belediye Başkanımız Turan Hançerli sağ olsun bu konuda çok hassas. Zaten normalde de hizmet veriyoruz" dedi.


Aşevinde görevli Uğurcan Özdemir ise, kendilerine talepte bulunulması halinde yemek hizmeti verdiklerini söyleyerek, "Başkanımız sağ olsun bunlara herhangi bir tespit yapmadan direkt olarak yemeğimizi ulaştırıyoruz. Biz de bunlara vesile oluyoruz" diye konuştu.

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