İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avcılar'da kaza: 2 yaralı

Avcılar’da sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç önce bir taksiye çarptı, ardından seyir halindeki motosikleti altına alarak sürükledi.

Avcılar'da sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç önce bir taksiye çarptı, ardından seyir halindeki motosikleti altına alarak sürükledi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Avcılar E-5 yan yol Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SY 8049 plakalı araç, sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıkarak önce bir ticari taksiye ardından ise motosiklete çarptı. Aracın altında sıkışan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası olayda motosiklet ve taksi sürücüsü yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.


Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekilmesi ile trafik normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.