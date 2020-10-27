Avcılar'da kentsel dönüşüm aralıksız devam ediyor

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızını artırarak devam ediyor. Son verilere göre, kentte son iki günde 15 bina yıkılırken 12 bina kentsel yenilenme sürecine girdi.

Avcılar'da riskli binaların yıkımı sürüyor. Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'nin deprem korkusuyla yaşayan binlerce insanın hayatını değiştiren imar plan notu değişikliği mücadelesini kazanmasının ardından Avcılar'da her gün onlarca bina yenileniyor. Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün açıkladığı güncel verilere göre, bugün itibariyle toplamda bin 69 bina, 8 bin 977 bağımsız bölüm kentsel dönüşüm sürecine girerken yıl sonuna kadar 209 bina, 2700 bağımsız bölümün yıkımının tamamlanması hedefleniyor.

Belediyenin kentsel dönüşüm müdürlüğü desteği ve rehberliğinde süren riskli binaları güvenli hale getirme çalışmaları kapsamında E-5 yan yol üzerinde bulunan yaklaşık 40 yıllık riskli binanın yıkımı bugün itibari ile tamamlandı. Trafiğin en yoğun aktığı güzergah üzerinde bulunması sebebi ile yakınında ikamet eden ve yoldan geçenler için önemli risk teşkil eden bina için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bir süredir yoğun çalışma yürütüyordu. Bina maliklerine ulaşma konusunda zorluk yaşayan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu malikleri tespit ederek binanın yıkım sürecine girmesinin önünü açtı. Sonrasında yaşanan malikler arası anlaşmazlık ve riskli binaya itiraz sürecinde ise müdürlük ekiplerinin uzlaştırma çabaları olumlu sonuç verdi.

“Önceliğimiz hayat kurtarmak”

Vatandaşların güvenli evlere kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, kentsel yenilenmeye artan talebin belediyenin kasasına yansımadığını söyledi. Hançerli, belediyelerin önemli bir gelir kalemi olan imar vergilerini Avcılar halkından almadıklarının altını çizerek önceliklerinin insan hayatı olduğunu söyledi.

Vatandaşa Kentsel Dönüşüm Rehberliği

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin göreve gelir gelmez kurduğu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, binaların yenilenme sürecinde vatandaşa yön göstermek amacıyla bir “Kentsel Dönüşüm Rehberi” hazırlayarak yol haritası çizdi. Rehber vatandaşlara; riskli binaların nasıl tespit edildiği, riskli yapı tespitine nasıl itiraz edildiği ve yapı-yıkım sürecinin nasıl gerçekleştiği gibi soruların yanıtlarını bulmalarını konusunda destek sağlıyor. Bina yenilenmesi için başvuruda bulunan Avcılarlı vatandaşları, özellikle kullanılmayan binalardan doğabilecek risklere karşı korumayı amaçlayan Avcılar Belediyesi, riskli yapıların tespit edilmesi ve yıkımı aşamasında vatandaşlara her türlü imkanı sunuyor. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanabilecek hukuki, finansal, teknik sorunlara çözüm bulmayı hedefiyle kurulan Avcılar Belediyesi iştiraki AVBEL Kentsel Yapı Tasarım Şirketi AVBEL de süreci Avcılarlı vatandaşların adına yöneterek en uygun şartlarda hızlı ve güvenli yapılara kavuşulmasını sağlıyor.

İki günde 750 hayat kurtardık. İki günde 15 bina, 150 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

Kentimizdeki ömrünü tamamlamış risk altındaki binaların yıkımı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerimizin desteği ile sürüyor. E-5 yan yol üzerindeki 40 yıllık bina artık sorun teşkil etmiyor. Son bina güvenli hale gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz Avcılar Yenileniyor. Riskli binalar yerini güvenli binalara bırakıyor. E-5 yan yol üzerinde bulunan yaklaşık 40 yıllık riskli binanın yıkımı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerimiz desteği ile sürüyor. Son bina güvenli hale gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz E-5 yan yol üzerinde bulunan ve bitişiğindeki binadan ayrılması ile büyük risk teşkil eden 40 yıllık binanın yıkımı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerimizin desteği ile sürüyor.

İki günde 750 hayat kurtardık

Sadece son iki günde, kentimizdeki ömrünü tamamlamış risk altındaki 15 bina, 150 bağımsız bölümün yıkımı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün desteği ile tamamlandı.